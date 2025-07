‘Cidade Alerta’ cresce 10% com vantagem de quase cinco pontos sobre a concorrente Jornalístico venceu a terceira colocada com placar de 7,5 x 2,9 Audiências|Do R7 01/07/2025 - 13h07 (Atualizado em 01/07/2025 - 13h08 ) twitter

Gottino faz entrevista exclusiva e 'Cidade Alerta' cresce 10% com vantagem de quase cinco pontos sobre a concorrente Antonio Chahestian/RECORD

A edição desta segunda-feira (30) do Cidade Alerta, apresentado por Reinaldo Gottino, garantiu o segundo lugar absoluto com crescimento de 10% e quase cinco pontos de vantagem sobre o SBT na média geral. E ainda atingiu pico acima de 9 pontos com uma entrevista exclusiva com uma das acusadas de um crime que chocou o país em agosto do ano passado. O apresentador foi até o presídio para conversar com Marcelly Peretto, irmã de Igor, que foi assassinado pelo próprio cunhado em Praia Grande, litoral paulista, após descobrir traição da esposa com ele.

Na faixa completa, exibida das 16h22 às 19h55, o Cidade Alerta registrou 7,5 pontos de média, pico de 9,4 e participação de 12,5%. Com estes números, deixou o SBT, que registrou 2,9 pontos, na terceira colocação. Na comparação com a segunda anterior (23/06), quando marcou 6,8 pontos, a audiência foi 10% maior.

O Cidade Alerta SP, no ar das 18h e 19h55, também conquistou o segundo lugar isolado com 8,5 pontos de média, pico de 9,4 e participação de 13,2%, enquanto o SBT obteve 2,6 pontos. Neste intervalo, ficou 5,9 pontos à frente da concorrente.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP

