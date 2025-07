‘Cidade Alerta’ garante 2º lugar isolado antes e depois do ‘JR’ em SP Com 5,6 pontos na primeira faixa e 4,1 pontos na segunda, o programa superou a concorrência no sábado (26) Audiências|Do R7 28/07/2025 - 14h59 (Atualizado em 28/07/2025 - 15h17 ) twitter

Dionísio Freitas comanda o 'Cidade Alerta' Divulgação/Record

A edição do último sábado (26) do Cidade Alerta garantiu o segundo lugar isolado em São Paulo nas duas faixas horárias em que foi exibido — antes e depois do Jornal da Record — com ampla vantagem sobre o SBT, que ficou em terceiro.

Na primeira parte, das 17h08 às 19h45, o jornalístico, apresentado por Dionísio Freitas, obteve 5,6 pontos de média, 6,8 de pico e 11% de participação, enquanto o canal concorrente marcou 2,8 pontos com o filme Extraordinários e o SBT Notícias.

Já na faixa das 21h às 23h, após o Jornal da Record, a edição exibiu o quadro Patrulha do Consumidor e manteve o segundo lugar isolado, com 4,1 pontos de média, pico de 4,8 e share de 7,3%. No mesmo período, o SBT registrou 2,8 pontos com a exibição da novela As Filhas da Senhora Garcia, do Esquadrão da Moda e do Sabadou.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP

