'Cidade Alerta' foi líder no confronto com futebol na tarde de quarta (12) Com pico de 10 pontos, o telejornal alcançou o melhor desempenho do ano e consolidou o segundo lugar isolado no RJ Audiências|Do R7 13/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h07 )

‘Cidade Alerta’ foi líder no confronto com futebol na tarde de quarta (12) Divulgação/RECORD

O Cidade Alerta desta quarta-feira (12), alcançou mais um recorde na semana e liderou por 13 minutos durante o confronto com um jogo semifinal de futebol feminino da concorrente. Comandado excepcionalmente por Dionísio Freitas, com comentários de Diógenes Lucca, o programa manteve a segunda colocação isolada no ranking de audiências em seu horário completo, das 16h22 às 19h55, com a melhor média do ano de 8,4 pontos, pico de 10,4 pontos e o maior share de 16,3%

Em sua faixa local, das 18h às 19h55, o programa ampliou ainda mais a vantagem sobre a terceira colocada, com 9,0 pontos contra 3,8 pontos do SBT. A participação do Cidade Alerta foi de 15,6% e o pico de 10 pontos.

No Rio de Janeiro, a faixa nacional do Cidade Alerta registrou a segunda maior audiência do ano, com 5,4 pontos, e repetiu o maior share: 11,6%. A concorrente terceira colocada ficou com menos da metade: média de 2,6 pontos.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP e GRJ