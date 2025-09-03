‘Cidade Alerta’ marca quatro vezes mais audiência que concorrente
Jornalístico alcançou pico de 9,3 pontos na tarde desta terça (02)
O 'Cidade Alerta’, apresentado por Reinaldo Gottino, mais uma vez conquistou o segundo lugar isolado com grande vantagem sobre as concorrentes. Nesta terça (02), na faixa local, para São Paulo, marcou o quádruplo da audiência do SBT, que acabou em quarto lugar, e mais que o dobro que a Band, terceira colocada.
Na faixa das 18h às 19h55, o Cidade Alerta SP atingiu 8,1 pontos de média, pico de 9,3 e participação de 13,4%, enquanto a Band, em terceiro lugar, obteve 3,2 pontos. O SBT, que ficou na quarta posição, registrou 2 pontos de média.
No horário completo, entre 16h21 e 19h55, o 'Cidade Alerta’ anotou 7,1 pontos de média, pico 9,3 pontos e participação de 13,2%. O ranking manteve-se igual nesse período, com a Band em terceiro com 3 pontos, e o SBT em quarto com 2,1 de média.
FOTO: Antonio Chahestian/Divulgação RECORD
FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP