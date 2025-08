‘Cidade Alerta’ vence estreia da concorrente com placar de 7,8 x 2,9 Com retorno de Reinaldo Gottino, programa superou a concorrente com audiência 170% maior Audiências|Do R7 05/08/2025 - 13h03 (Atualizado em 05/08/2025 - 13h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Reinaldo Gottino está de volta ao comando do 'Cidade Alerta' EDU MORAES

Com o retorno de Reinaldo Gottino nesta segunda (04), após o período de férias, o ‘Cidade Alerta’ saiu vitorioso no confronto com a volta do Aqui e Agora ao SBT. O programa da RECORD conquistou vantagem de 178% na faixa da atração do canal concorrente, garantindo o segundo lugar absoluto.

Neste intervalo, entre 18h31 às 19h45, o ‘Cidade Alerta’ alcançou 7,8 pontos de média e share de 12,4%, enquanto o Aqui e Agora teve 2,9 pontos, ficando em quarto lugar. A Band, em terceiro, obteve 3,1 pontos.

No horário completo do ‘Cidade Alerta’, das 16h26 às 19h55, a vantagem também foi grande de quase cinco pontos. O placar foi de 7,2 pontos de média, pico de 8,6 e share de 13,1% para o programa da RECORD, segunda colocada, contra 2,9 da Band e 2,7 pontos do SBT, que acabaram na terceira e quarta posição, respectivamente.

Um dos destaques do ‘Cidade Alerta’ foi a estreia da série Sucesso Roubado, sobre a história do ator Sergio Kato, que depois de construir uma carreira bem-sucedida em Hollywood, acabou virando morador de rua nos Estados Unidos, antes de conseguir retornar ao Brasil, há quase dois anos. A produção, exibida das 19h46 às 19h54, consolidou o segundo lugar com 7,4 pontos de média. Na mesma faixa, a Band ficou em terceiro (3,6 pontos), e o SBT em quarto (3,3).

‌



Nos próximos episódios, o ator passará por uma transformação radical para devolver a ele a aparência e o sorriso que marcaram sua história no cinema. O programa também prepara uma surpresa para o artista: após 15 anos, vai rever o irmão, o lendário goleiro do Grêmio, Geraldo Pereira de Matos Filho, o Mazarópi.

Foto: Antonio Chahestian/Divulgação RECORD

‌



FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP