Com 82% de vantagem sobre a concorrente, RECORD garante 2º lugar isolado em SP na média dia

28/08/2025 - 12h48 (Atualizado em 28/08/2025 - 12h49 )

Com 82% de vantagem sobre a concorrente, RECORD garante o 2º lugar isolado em SP na média do dia

Nesta quarta-feira (27), a RECORD consolidou o segundo lugar isolado em todas as faixas horárias de São Paulo, segundo dados da Kantar Ibope Media.

Na faixa de todo o dia, das 7h à meia-noite, a RECORD marcou média de 4,9 pontos e share de 11,2%. Este índice representa uma audiência 82% maior que a do SBT, que registrou 2,7 pontos e ficou na terceira posição.

Na faixa manhã, das 7h ao meio-dia, a RECORD garantiu, isoladamente, o segundo lugar com 3,1 pontos de média e participação de 12,2%, contra 2,0 pontos da concorrente na terceira posição.

No período da tarde, do meio-dia às 18h, a emissora registrou média de 5,4 pontos e share de 12,9%. O SBT fechou com média de 2,6 pontos.

No horário nobre, faixa das 18h à meia-noite, a RECORD manteve o segundo lugar com 5,8 de média e 9,6% de televisores ligados, enquanto o SBT, que se manteve na terceira posição, ficou com 3,4 pontos, quase a metade do resultado.

Por fim, na média 24h, das 6h às 6h, com 3,7 pontos e share de 10,5%, a RECORD assegurou o segundo lugar, contra 2,3 do SBT.

