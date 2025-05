Com aumento de audiência, ‘Balanço Geral’ é vice-líder isolado nesta terça (27) O jornalístico marcou 5,9 pontos de média e pico de 7,7 em sua faixa completa, das 10h54 às 15h30 Audiências|Do R7 28/05/2025 - 12h45 (Atualizado em 28/05/2025 - 12h45 ) twitter

Apresentador Eleandro Passaia testa se crianças falam com um estranho em parque em São Paulo

Show de audiência! O ‘Balanço Geral SP’, apresentado por Eleandro Passaia, teve aumento de audiência na faixa completa do programa nesta terça-feira (27/05) e garantiu o segundo lugar isolado.

Entre 10h54 e 15h30 – faixa completa do jornalístico – o BG marcou 5,9 pontos de média (crescimento de 5,6% para 5,9% em relação ao dia anterior), 16,7% de participação e pico de 7,7. No mesmo período, o SBT, terceiro colocado, marcou 2,5.

Vale destacar também os números obtidos pelo quadro Hora da Venenosa em sua faixa de exibição (14h27 às 15h10). A atração – que é apresentada por Eleandro Passaia, Fabíola Reipert e Renato Lombardi, e exibida no ‘Balanço Geral SP’ – registrou 6,5 pontos de média, 16,2% de share e 7,3 de pico, enquanto o SBT anotou 2,5 pontos.

‌



No confronto com o novato no horário, das 11h às 13h07, a RECORD também venceu, exibindo o Balanço Geral SP, o SBT, pelo placar de 5 x 2,6, e garantiu o segundo lugar isolado.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP