Com 'Balanço Geral Manhã' e 'Fala Brasil', jornalismo da RECORD garante o segundo lugar

Nesta terça-feira (26), o jornalismo da RECORD que abre a programação do dia teve um ótimo desempenho. Tanto o Balanço Geral Manhã como o Fala Brasil atingiram excelentes índices.

Apresentado por Paloma Poeta e Luiz Fara Monteiro, o Fala Brasil, no ar das 8h30 às 9h35, alcançou mais que o quádruplo do resultado do SBT, terceiro colocado. O placar foi de 4,3 pontos de média, pico de 5,5 e share de 16,9% para a RECORD contra apenas 1 pontos do canal concorrente.

Exibido antes do Fala Brasil, o Balanço Geral Manhã SP consolidou o segundo lugar isolado em seu horário, entre 7h30 e 8h30. O programa marcou 3,3 pontos de média com pico de 3,7, além de 13,6% de share. O SBT, em terceiro, obteve 2 pontos de média. A faixa completa do jornalístico, das 5h às 8h30, atingiu 2 pontos e participação de 10,2%, ficando na segunda posição. A apresentação foi Willian Leite e Thiago Gardinali, com participação do comentarista de segurança pública Diógenes Lucca.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP

