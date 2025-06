Com ‘BG Manhã’, ‘Fala Brasil’ e ‘Hoje em Dia’, RECORD garante o segundo lugar isolado Média Manhã consolidou a posição com vantagem de mais de 1 ponto Audiências|Do R7 02/06/2025 - 15h09 (Atualizado em 02/06/2025 - 15h09 ) twitter

Com 'BG Manhã', 'Fala Brasil' e 'Hoje em Dia', RECORD garante o segundo lugar isolado

A sexta-feira (30) foi de grandes números para a RECORD na faixa da manhã, na Grande São Paulo. Os bons índices foram impulsionados pelo desempenho dos Balanço Geral Manhã SP, Fala Brasil e Hoje em Dia, com todos se consolidando em segundo lugar isolado.

Apresentado por Willian Leite e Thiago Gardinali, o Balanço Geral Manhã SP, no ar das 7h30 às 8h35, marcou 3,2 pontos pico de 3,5 e 13,8% de share. Na terceira colocação, o SBT obteve 2,9 pontos.

O Fala Brasil, com Mariana Godoy e Paloma Poeta, garantiu 3,4 pontos, pico de 4,2 e participação de 14,4%, entre 8h35 e 9h50. No confronto, o SBT continuou em terceiro lugar, com média de 2,3 pontos.

Exibido na sequência, das 9h50 às 10h54, o Hoje em Dia aumentou a vantagem sobre o SBT e registrou 4,1 pontos de média, 4,4 de pico e participação de 15,8%, enquanto o canal concorrente marcou 1,7 ponto. A apresentação foi de Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

Considerando estes números, a Média Manhã da RECORD fechou em 3,5 pontos e 14,3% de share, contra 2,3 do SBT, que ocupou a terceira colocação.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP

