Com chá revelação de Passaia, 'Balanço Geral SP' cresce 10% Com a esposa e o filho no palco, apresentador contou que seu terceiro filho será um menino Audiências|Do R7 11/08/2025 - 13h13 (Atualizado em 11/08/2025 - 13h13 )

Com a esposa e o filho no palco, Eleandro Passaia contou que seu terceiro filho será um menino

Um momento fofo foi o ponto alto do ‘Balanço Geral SP’ que foi ao ar às vésperas do Dia dos Pais, na última sexta (08): o apresentador Eleandro Passaia preparou um chá revelação para contar, ao vivo, que sua esposa, Bruna, está grávida de um menino. E eles até escolheram o nome: vem aí o Pedro para aumentar a família!

“Eu estou muito feliz! Eu falo pra vocês que é meu terceiro filho, o segundo da Bruna. E nesse Dia dos Pais é o melhor presente que eu poderia ter”, comemorou Passaia, ao lado de toda a equipe, da esposa e do caçula, o pequeno Bruno.

E não foi só a família que cresceu: a média do programa registrou alta de 10% em relação à média das quatro sextas-feiras anteriores. Na faixa completa, das 10h59 às 15h35, marcou 5,6 pontos de média, pico de 7,3 e participação de 15,4%. O SBT, em terceiro, ficou com menos da metade, 2,6 pontos.

O quadro A Hora da Venenosa, que exibiu o chá revelação e foi ao ar das 15h09 às 15h35, alcançou 6,3 de média, pico de 7,3 pontos e participação de 15,1%, quase três vezes mais que a atração concorrente, o Casos de Família, que obteve 2,2. Além de Passaia, o quadro também foi comandado Renato Lombardi e Fabíola Reipert, que deram os parabéns ao futuro papai pela chegada do bebê.

FOTOS: Divulgação RECORD

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP