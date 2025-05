RECORD vence a concorrência e consolida o 2º lugar em 12 praças e no Mercado Nacional Emissora obteve as maiores diferenças para o SBT, terceiro colocado, no Rio de Janeiro (9 x 1,6) e em Belo Horizonte (7,2 x 1,8) Audiências|Do R7 26/05/2025 - 14h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 15h17 ) twitter

Cléber Marchado, Dodô, Sálvio Spíndola e Maurício Noriega em transmissão Edu Moraes/RECORD

A RECORD garantiu o segundo lugar isolado em 12 praças pelo Brasil e também no Mercado Nacional no último sábado (24) com a transmissão do clássico carioca, na faixa das 18h30 às 20h27, entre Fluminense e Vasco, pela décima rodada do Brasileirão.

No PNT (Painel Nacional de Televisão), a emissora registrou 6 pontos de média e o SBT marcou 2,7. No Rio de Janeiro, a vantagem para o canal concorrente foi maior ainda, com o placar de 9 x 1,6. Em Belo Horizonte, a pontuação foi de 7,2 x 1,8 a favor da RECORD.

O canal também venceu o SBT em Vitória (7,5 x 2,9) e no Distrito Federal (6,3 x 2,2). Nas praças do Recife (6,4 x 1,5) e Campinas (3 x 2,5), a RECORD venceu a Band, que ficou na terceira colocação.

A transmissão do clássico também fez a RECORD vencer nas praças de Manaus (4,7 x 1,1), Salvador (5,6 x 2), Goiânia (7,5 x 4,6), Curitiba (6,1 x 3,9), Porto Alegre (4,2 x 2,4), e São Paulo (4,4 x 4).

Flu x Vasco

O Fluminense venceu o Vasco de virada no Maracanã. O primeiro tempo terminou empatado por 1 a 1, com gols de João Victor para o Cruzmaltino e de Vegetti (contra) para o Flu. Na etapa final, o lateral Guga, do tricolor, acertou uma bomba de fora da área e virou o jogo.

Com o resultado, o Fluminense subiu duas colocações na tabela e ocupa a 5ª posição, com 17 pontos. Já o Vasco saiu de 13º para 15º lugar e tem dez pontos ganhos, apenas um a mais do que o Vitória, primeiro clube na zona de rebaixamento.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares PNT

