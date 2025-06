Com empate entre Corinthians e Vitória, RECORD consolida o segundo lugar isolado em SP O jogo, válido pela 11ª rodada do Brasileirão, chegou a alcançar 13 pontos de pico na capital paulista Audiências|Do R7 02/06/2025 - 13h13 (Atualizado em 02/06/2025 - 13h17 ) twitter

Com empate entre Corinthians e Vitória, RECORD consolida o segundo lugar isolado em SP

Neste domingo (1º) mais um jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol foi destaque na tela da RECORD. Corinthians e Vitória BA entraram em campo na Neo Química Arena pela 11ª rodada da competição, e o confronto terminou em um empate sem gols.

A exibição da partida, das 18h29 às 20h29, deixou a RECORD em segundo lugar isolado e com a melhor audiência de 2025 em jogos transmitidos nos finais de semana.

A emissora ficou mais de quatro prontos à frente da concorrência e registrou 10,9 pontos de média, 18,2% de participação e 13 pontos de pico. No mesmo horário, com um programa de auditório, o SBT ficou na terceira colocação, com 6,8 pontos de média.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP

