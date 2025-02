Com estreia de Passaia e Gottino, RECORD tem melhor tarde do ano ‘Balanço Geral SP’, ‘Cidade Alerta’ e ‘O Rico e Lázaro’ bateram recorde nesta segunda (20) Audiências|Do R7 21/01/2025 - 14h34 (Atualizado em 21/01/2025 - 14h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estreias, que aconteceram nesta segunda (20), foram bem recebidas pelo público Divulgação/RECORD

A RECORD iniciou a semana com mudanças na apresentação do Balanço Geral SP e do Cidade Alerta, que passaram a ser comandados, respectivamente, por Eleandro Passaia e Reinaldo Gottino. As duas estreias, que aconteceram nesta segunda (20), foram bem recebidas pelo público, levando a RECORD a bater recorde na média tarde, resultado impulsionado pelo ótimo desempenho dos dois programas, que se consolidaram em segundo lugar isolado com larga vantagem sobre as concorrentes.

O Balanço Geral SP, conduzido por Passaia, registrou a média mais alta de 2025, 6,1 pontos, além de registrar pico de 7,4 e share de 14,7% durante sua faixa de exibição, das 11h50 às 15h30. O SBT, na terceira colocação, ficou com menos da metade desse resultado, 2,9 pontos.

Um pouco mais tarde, a estreia de Gottino no Cidade Alerta rendeu recorde de média e de participação, 6,9 pontos e 13,4%, respectivamente, com pico de 9,1 pontos. O programa, que foi transmitido das 16h27 às 19h55, teve mais que o dobro da audiência da segunda colocada e o triplo da terceira: o SBT ficou com 2,8 pontos e a Band marcou 2,3.

Exibido apenas para São Paulo das 18h às 19h55, o Cidade Alerta alcançou na faixa mais que o dobro da terceira colocada, o SBT, com placar de 7,7 x 2,7 pontos de média. A Band, em quarto, teve 2,5.

Exibida entre os dois jornalísticos, a novela O Rico e Lázaro também bateu recorde de audiência do ano com 4,5 pontos de média e manteve a segunda posição absoluta na faixa das 15h30 às 16h27. Ainda atingiu 10,4% de participação e pico de 6 pontos. O SBT ficou com 3 pontos de média na mesma faixa.