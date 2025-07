Com história dramática de Mercedes, ‘Quilos Mortais’ atinge quase 6 pontos e garante 2º lugar Atração abriu boa vantagem em relação à terceira colocada Audiências|Do R7 14/07/2025 - 13h39 (Atualizado em 14/07/2025 - 13h40 ) twitter

'Quilos Mortais' mostrou a luta de Mercedes contra os 350 quilos

Na última sexta (11), a série 'Quilos Mortais’ garantiu, mais uma vez, o segundo lugar isolado no ranking de audiências da Grande São Paulo com média de 4,7 pontos, pico de 5,9 e share de 10,7% em seu horário de exibição, das 22h47 à 0h28. O SBT ficou na terceira posição com 4,1 pontos na mesma faixa.

O episódio mostrou o drama de Mercedes que, após atingir 350 quilos, não conseguia mais sair da cama e dependia da filha, de uma cuidadora e do ex-marido para tudo. Cansada da rotina limitada e das dores constantes, ela buscou ajuda do renomado Dr. Nowzaradan para tentar retomar o controle da própria vida.

‘Quilos Mortais’ é exibido às sextas-feiras, a partir das 22h45, e apresentado por Celso Zucatelli, com direção-geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP