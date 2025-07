‘Força de Mulher’: Penúltimo capítulo registra quase o triplo de audiência da concorrente em SP Novela também foi destaque no Rio de Janeiro com 7,4 pontos de pico Audiências|Do R7 04/07/2025 - 13h01 (Atualizado em 04/07/2025 - 13h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com penúltimo capítulo, ‘Força de Mulher’ registra quase o triplo de audiência da concorrente em SP Divulgação/RECORD

Na noite desta quinta-feira (3), o penúltimo capítulo de Força de Mulher prendeu a atenção do público e registrou excelente audiência. Com reviravoltas e momentos intensos, a trama garantiu à RECORD a segunda posição isolada no horário nobre. A novela chega ao fim hoje à noite (4).

Em São Paulo, na faixa das 20h59 às 21h47, a produção alcançou 9,3 pontos de média contra os 3,2 do SBT, que na mesma faixa exibia um seriado mexicano e uma novela infantil. O pico chegou a 9,8 pontos e 14,3% na participação.

Outra praça em que a novela garantiu a segunda posição foi o Rio de Janeiro, com média de 6,5 pontos, pico de 7,4 e participação de 9,7%. Na mesma faixa horária, a emissora concorrente marcou apenas 1,7 ponto.

No capítulo, amigos e familiares se reúnem no apartamento de Bahar para uma noite especial. Enver revela que recebeu um pedido de casamento para ela. Nisan, então, pergunta à mãe se ela quer que Arif seja seu marido. Chorando e radiante de alegria, Bahar responde que sim. Para encerrar, Doruk também faz uma declaração emocionante.

‌



FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP/RJ

‌



Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp