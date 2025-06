Com repercussão da saída de Cris e Kadu Moliterno, ‘Power Couple’ garante o 2º lugar isolado Reality show alcançou 6,3 pontos na capital paulista Audiências|Do R7 30/06/2025 - 13h22 (Atualizado em 30/06/2025 - 13h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com repercussão da saída de Cris e Kadu Moliterno, ‘Power Couple’ garante o 2º lugar isolado Reprodução/RECORD

Na sexta-feira (27), um dia após a eliminação de Cris e Kadu Moliterno, o Power Couple Brasil, apresentado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, consolidou mais uma vez o segundo lugar isolado na capital paulista.

O programa, que exibiu a repercussão da saída da dupla entre os casais que chegaram até o Top 5 do reality, marcou 5,3 pontos de média, 6,3 de pico e share de 10,2% no horário em que foi exibido, das 22h44 às 23h16.

A concorrente terceira colocada, o SBT, registrou 4,8 pontos de média na faixa de confronto.

A mesma edição também mostrou flashes da festa da semana, que teve como tema a fruta romã e reuniu os casais remanescentes, Adriana e Dhomini, Carol e Radamés, Nat e Eike, Rayanne e Victor e Tali e Rafa.

‌



Power Couple Brasil 7 é apresentado pelo casal Rafa Brites e Felipe Andreoli, produzido pela Teleimage, com direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

‌



Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp