Com teledramaturgia, RECORD vence, ao vivo, programa de auditório da concorrente No Rio de Janeiro, as tramas também superaram a atração da terceira colocada Audiências|Do R7 04/02/2025 - 14h17 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h53 )

Teledramaturgia da RECORD desbancou o programa de auditório da concorrência Reprodução/RECORD

Na noite desta segunda (3), Gênesis e Reis superaram a concorrência e consolidaram a segunda posição absoluta durante suas faixas de exibições.

Em São Paulo, a teledramaturgia da RECORD desbancou o programa de auditório da concorrência, que após período de férias com reprises voltou a ser exibido ao vivo. Na faixa das 22h20 e 23h35, as tramas registraram 5 pontos de média contra 4,2 da atração.

Em sua faixa completa, Gênesis (21h58 às 22h44) manteve a segunda posição com média de 5,9 contra 3,9 pontos, e ainda alcançou 7,8 de pico e 9,8% de share. Na sequência, a série Reis (22h44 às 23h52) marcou 4,4 pontos x 4,1 pontos do SBT, além de pico de 5,9 pontos e 8,8% de participação.

No Rio de Janeiro, as atrações também superaram o programa da emissora na terceira posição. O confronto de média foi de 4,4 x 2,8. Enquanto na faixa completa, Gênesis registrou média 5,3 pontos, com pico 6,3, e participação de 8,8%. O SBT, marcou apenas 2 pontos. E Reis alcançou 3,9 pontos de média, superando com folga os 3 pontos do SBT. O pico da série bíblica na praça fluminense chegou a 5,1 pontos e o share foi de 7,5%.