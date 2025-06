Com transmissão ao vivo de perseguição, ‘Cidade Alerta’ alcança quase 13 pontos em SP Na média, o jornalístico também foi destaque com mais de sete pontos à frente do canal concorrente: 10,2 x 2,6 Audiências|Do R7 20/06/2025 - 13h03 (Atualizado em 20/06/2025 - 13h03 ) twitter

Com transmissão ao vivo de perseguição, ‘Cidade Alerta’ alcança quase 13 pontos em São Paulo Divulgação/RECORD

Nesta quinta-feira (19), o Cidade Alerta, exibido das 18h às 19h55, disparou na audiência e consolidou a segunda posição absoluta em São Paulo! A edição foi apresentada por Dionísio Freitas e exibiu, ao vivo, uma ação policial, que envolveu uma fuga intensa pelas ruas, moto em alta velocidade e final tenso com prisão, tudo acompanhado pelo helicóptero da emissora com apresentação de Dionísio Freitas.

Segundo dados Kantar Ibope, o desempenho do jornalístico garantiu 10,2 pontos de média, enquanto a atração do SBT marcava 2,6 pontos, na mesma faixa — uma diferença de mais de 7 pontos. O pico do programa alcançou impressionantes 12,9 pontos, com share de 16,9%.

O Cidade Alerta é exibido de segunda a sexta, a partir das 16h30. E a edição especial vai ao ar aos sábados, em dois horários: às 17h, e, depois, às 21h, na tela da RECORD.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP

