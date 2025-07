Cruzeiro vence Fluminense e RECORD garante 2º lugar isolado em SP Com 7,2 pontos de média e vantagem de mais de 3 pontos no segundo tempo, emissora superou a terceira colocada com a exibição da partida do Campeonato Brasileiro Audiências|Do R7 18/07/2025 - 12h49 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cruzeiro vence Fluminense e RECORD garante segundo lugar isolado em São Paulo

Com a transmissão da vitória do Cruzeiro sobre o Fluminense nesta quinta (17), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, a RECORD garantiu o segundo lugar isolado em São Paulo, com ampla vantagem sobre o SBT, terceiro colocado.

Na faixa completa da transmissão, das 19h17 às 21h34, a emissora marcou 7,2 pontos de média, atingiu 9,4 de pico e 11,6% de participação, enquanto o canal concorrente obteve 4,6 pontos.

Durante o segundo tempo da partida, na faixa entre 20h29 e 21h34, a diferença foi ainda maior e a RECORD venceu o SBT por mais de 3 pontos de diferença (8,1 x 4,5), além de ter registrado pico de 9,4 pontos e 12,9% de televisores sintonizados na emissora.

Sobre o jogo

‌



Certeiro no primeiro tempo, o Cruzeiro venceu o Fluminense por 2 a 0, com gols marcados por Fabrício Bruno e Kaio Jorge, ambos na etapa inicial.

Com a vitória, o time mineiro é o novo líder do Brasileirão. Já o Tricolor das Laranjeiras, além de sair derrotado de campo, deu adeus ao colombiano Jhon Arias, um dos destaques da equipe, que vai jogar no futebol inglês.

‌



Fim de jogo: Fluminense 0x2 Cruzeiro.

FUTEBOL NA RECORD, SUA PAIXÃO EM CAMPO!

‌



Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP