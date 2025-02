Dobradinha de sucesso: ‘Cidade Alerta’ e ‘Jornal da Record’ atingem 9 pontos Os dois jornalísticos garantiram o segundo lugar isolado com, aproximadamente, o dobro da média da concorrente Audiências|Do R7 05/02/2025 - 14h38 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h57 ) twitter

Jornalísticos garantiram o segundo lugar isolado em audiência Divulgação/RECORD

Nesta terça (4), o Cidade Alerta e o Jornal da Record registraram altos índices de audiência, atingindo pico de 9 e 9,5 pontos, respectivamente. Os dois jornalísticos garantiram o segundo lugar isolado com praticamente o dobro da audiência do SBT.

Apresentado por Reinaldo Gottino, o Cidade Alerta marcou 7 pontos e alcançou pico de 9, com share de 13,3%. No ar das 16h26 e 19h55, assegurou o segundo lugar isolado com larga vantagem. Em terceiro lugar, o SBT anotou 3,2 pontos, e a Band, em quarto, ficou com 2,9 pontos.

No horário local, entre 18h e 19h55, o jornalístico manteve a posição no ranking, com média de 7,8 pontos. SBT teve 3,7 e a Band, 3 pontos, ocupando, respectivamente, o terceiro e quarto lugar.

Exibido logo após o Cidade Alerta, das 19h55 às 20h59, o Jornal da Record teve excelente desempenho, com média de 8,1 pontos. A participação foi idêntica a do Cidade Alerta, 13,3%. O JR Esporte, transmitido entre 20h53 e 20h59, teve placar de 9,2 x 3,9 do SBT. O pico do programa ocorreu durante o quadro, apresentado por Bruno Laurence, e foi de 9,5 pontos

O telejornal, comandado por Celso Freitas e Christina Lemos, também se consolidou em segundo lugar isolado: no mesmo horário, o SBT, novamente em terceiro lugar, ficou com 4,5 pontos. Com 2,5 pontos, a Band acabou em quarto.