‘Domingo Espetacular’ bate recorde de audiência e alcança quase 13 pontos

'Domingo Espetacular' é apresentado por Carolina Ferraz e Roberto Cabrini Divulgação/RECORD

O Domingo Espetacular conquistou a melhor audiência e share desde abril de 2024 na noite de ontem, em sua faixa da exibição, das 21h35 às 23h29.

Apresentado por Carolina Ferraz e Roberto Cabrini, o programa, exibido no dia 26, consolidou o segundo lugar absoluto com 8,5 pontos de média, participação de 15,3% e pico de 12,7 pontos. O melhor resultado desde 07/04/24, quando registrou 8,6 pontos de média.

O SBT obteve 7,1 pontos de média na mesma faixa, ficando na terceira posição.

Dentre os destaques do programa, Roberto Cabrini apresentou na Grande Reportagem, imagens exclusivas e mais detalhes sobre o andamento das investigações do caso Vinicius Gritzbach, mostrando que o cerco ao mandante do crime está se fechando.