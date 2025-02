‘Domingo Espetacular’ começa o ano em alta e garante o segundo lugar isolado em janeiro Dentre as novidades do programa, está a chegada de Roberto Cabrini como apresentador da atração, ao lado de Carolina Ferraz Audiências|Do R7 03/02/2025 - 12h08 (Atualizado em 03/02/2025 - 14h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carolina Ferraz e Roberto Cabrini apresentam a revista eletrônica semanal 'Domingo Espetacular'

Janeiro foi marcado por mudanças para o Domingo Espetacular. Além de ganhar um novo apresentador, Roberto Cabrini, que agora comanda o programa com Carolina Ferraz, a revista eletrônica da RECORD passou a ser exibida em novo horário, às 20h30, logo após o futebol.

As novidades tiveram um bom reflexo na audiência e o programa fechou o mês, na capital paulista, com crescimento da média e garantindo segundo lugar absoluto no horário nobre do fim de semana. Neste mês, a atração também conquistou o melhor desempenho em 9 meses, na edição que foi ao ar no dia 26.

O programa marcou, em janeiro, 7,2 pontos de média e 12,8% de share, contra 6,4 pontos e 11,6% de dezembro de 2024. O aumento de mais de um ponto representa uma alta de 13% da audiência.

Com esse resultado, o Domingo Espetacular venceu o SBT que, no mesmo horário, exibe o Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, atração obteve 7 pontos e acabou em terceiro lugar na média mensal.

‌



Durante janeiro, vale destacar ainda que a, cada domingo, a revista eletrônica registrou crescimento: 6,4 pontos de média em 05/01; 7 em 12/01; 7,5 em 19/01; e por fim, em 26/01, na última edição do mês, alcançou a melhor média em 9 meses, derrotando o SBT pela maior vantagem no mês, com placar de 8,5 x 7,1.

FOTO: DIVULGAÇÃO RECORD TV

FONTE: KANTAR IBOPE MEDIA / INSTAR ANALYTICS - BASE TOTAL LIGADOS - DADOS DOMICILIARES GSP