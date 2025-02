‘Domingo Espetacular’ conquista o segundo lugar isolado com placar de 7,4 x 6,8 Programa apresentado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz conquistou pico de 8,9 pontos Audiências|Do R7 10/02/2025 - 14h32 (Atualizado em 10/02/2025 - 15h42 ) twitter

Roberto Cabrini e Carolina Ferraz comandam o 'Domingo Espetacular'

Com reportagens e entrevistas exclusivas, o ‘Domingo Espetacular’, apresentado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, consolidou o segundo lugar isolado no ranking de audiências na noite de ontem (9/02).

Transmitido das 20h33 às 23h01, a revista eletrônica marcou média de 7,4 pontos, pico de 8,9 e share de 12,9%.

Com esses números, ficou à frente do SBT, que ficou em terceiro lugar com 6,8 pontos de média, enquanto exibia o Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel. Na faixa completa, a atração da concorrente também perdeu para a RECORD. Exibida das 19h07 à 0h06, marcou apenas 6,2 pontos, contra 7 da RECORD que, no mesmo horário, apresentou o Campeonato Paulista, com Água Santa x Palmeiras, e o Domingo Espetacular.

Com o resultado do futebol e do Domingo Espetacular, a média noite da emissora, de 18h à meia noite, fechou em 7,2 pontos, enquanto o SBT ficou em terceiro lugar, com 6 pontos.

‌



Estrela de Força de Mulher promete vir ao Brasil

Também foi exibida uma entrevista com Özge Özpirinçci, que interpreta a protagonista Bahar na novela Força de Mulher. No ar das 22h01 às 22h12, marcou média de 8,5 pontos com pico de 8,9, o maior da edição de ontem do programa. O SBT, no confronto, anotou 7,3 pontos.

A atriz recebeu a equipe do ‘Domingo Espetacular’ em Istambul, na Turquia, para falar da surpresa ao descobrir, pelas redes sociais, que estava famosa no Brasil. Na conversa com a repórter Denise Odorissi, a atriz explicou por que a história da heroína cativa o público em diversos países e revelou como tem reagido ao carinho dos brasileiros, que invadiram suas redes sociais com mensagens, muitas delas em português. “

‌



Eu traduzo para ver o que eles estão falando ou se têm alguma pergunta. Porque eu gosto de responder aos fãs. É divertido”, revela. Feliz com o reconhecimento, Özge afirma que deve vir ao país conferir de perto o sucesso que faz por aqui: “É muito legal ter amor que atravessou o oceano. Eu quero ir para aí e sentir esse amor”.

Cabrini localiza ex-PM acusado de aplicar golpe financeiro

Dentre os destaques do ‘Domingo Espetacular’, Roberto Cabrini viajou até Paris, na França, para localizar, após semanas de investigação, o ex-policial militar Djair Oliveira de Araújo, acusado de enganar colegas de corporação e provocar um prejuízo milionário ao prometer lucros que não teriam sido repassados.

‌



O encontro foi ao ar na Grande Reportagem, das 21h15 às 21h39, que marcou média de 8,2 pontos x 7,1 do SBT. Na entrevista, Djair explicou que está há um mês na Europa sofrendo ameaças e afirma ser inocente. “Pra mim, esse caso vai ficar conhecido como um dos principais de denunciação caluniosa do Brasil”, defende-se. “Saí da polícia pela porta da frente”, completa ele.

Sertanejo preso por fraude em plataformas digitais

Na faixa das 21h39 às 21h52, durante a Reportagem da Semana, a média foi de 8,5 pontos, contra 7,1 do SBT. O quadro relatou o caso de um cantor sertanejo que foi preso depois de montar um esquema de apropriação ilegal de músicas, publicadas ilegalmente nas plataformas digitais.

Everton Matos também criou um sistema de execução dessas músicas com robôs para gerar falsos sucessos. Essa foi a primeira prisão no Brasil por fraudes em streaming musical. O Domingo Espetacular mergulhou nesse universo para entender como esse tipo de crime gera prejuízos bilionários para compositores, artistas, gravadoras e outras empresas do setor

Fotos: Divulgação RECORD

Fonte: Kantar Ibope Media/Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares/GSP