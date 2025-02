‘Domingo Espetacular’ supera concorrência e garante segundo lugar isolado Agora com Roberto Cabrini e Carolina Ferraz na apresentação, programa também estreou a série ‘O Hospital’ Audiências|Do R7 20/01/2025 - 14h42 (Atualizado em 20/01/2025 - 14h52 ) twitter

Agora, o 'DE' é apresentado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz Divulgação/RECORD

O Domingo Espetacular, exibido na noite de ontem, marcou o início de uma nova etapa, com Roberto Cabrini na apresentação, ao lado de Carolina Ferraz. Transmitido logo após a partida do Campeonato Paulista, entre Corinthians e Velo Clube, o programa garantiu o segundo lugar isolado em São Paulo, superando o Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, que terminou em terceiro lugar.

No ar em novo horário, das 20h29 às 23h01, a revista eletrônica da RECORD registrou média de 7,5 pontos, com pico de 10,3 e share de 13%. A emissora concorrente marcou 7 pontos no mesmo período.

Na faixa das 21h18 às 21h27, o quadro Quase Morri alcançou média de 10 pontos, aumentando a vantagem sobre o SBT, que ficou em terceiro lugar com 7,1 pontos. Dentre as histórias exibidas, a de uma mulher que caiu nos trilhos do trem e, para evitar o pior, se encolheu entre os vagões até a composição parar, conseguindo sair ilesa.

E a estreia da segunda temporada da série O Hospital, exibida entre 21h32 e 21h43, manteve o segundo lugar isolado, à frente do SBT, com 8,6 pontos contra 7,3 pontos da terceira colocada.

Cabrini apresentou duas reportagens em sua estreia como apresentador. A Reportagem da Semana (20h41 às 20h58), sobre o caso Vinícius, Gritzbach, abriu o programa consolidando a segunda posição, com placar de 8,3 x 7,5 do SBT. O jornalista ainda comandou A Luz do Cárcere, com depoimentos de mulheres encarceradas que participaram de um concurso musical em Bangu, um dos maiores presídios da América Latina. No ar entre 21h49 e 22h12, a matéria atingiu 7,4 pontos, também garantindo segundo lugar isolado. Nesse confronto, o SBT teve 7,2 pontos.