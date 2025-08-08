Em segundo lugar isolado, ‘Balanço Geral Manhã’ atinge quase 4 pontos
Faixa exibida para São Paulo abriu um ponto de vantagem sobre a terceira colocada
Nesta quinta (07), o desempenho do ‘Balanço Geral Manhã SP’ deixou a RECORD em segundo lugar isolado.
Apresentado por Willian Leite e com comentários sobre segurança pública de Diógenes Lucca, o programa foi ao ar das 7h30 às 8h30 e conquistou 3,2 pontos de média, 3,8 de pico e participação de 13,6%.
Na faixa de confronto, o SBT Manhã acabou na terceira posição com exatamente 1 ponto a menos, 2,2 de média.
FOTO: Edu Moraes/Divulgação RECORD
FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP