Em segundo lugar isolado, ‘Balanço Geral Manhã’ atinge quase 4 pontos 

Faixa exibida para São Paulo abriu um ponto de vantagem sobre a terceira colocada

Audiências|Do R7

Willian Leite comanda o 'Balanço Geral - Manhã' @edumoraes

Nesta quinta (07), o desempenho do ‘Balanço Geral Manhã SP’ deixou a RECORD em segundo lugar isolado.  

Apresentado por Willian Leite e com comentários sobre segurança pública de Diógenes Lucca, o programa foi ao ar das 7h30 às 8h30 e conquistou 3,2 pontos de média, 3,8 de pico e participação de 13,6%. 

Na faixa de confronto, o SBT Manhã acabou na terceira posição com exatamente 1 ponto a menos, 2,2 de média. 

FOTO:  Edu Moraes/Divulgação RECORD 


FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP

