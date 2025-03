‘Fala Brasil’ bate recorde e faz média manhã atingir melhor desempenho do ano O jornalístico ficou em segundo lugar isolado com ampla vantagem em relação à terceira colocada Audiências|Do R7 13/03/2025 - 13h42 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h43 ) twitter

Eduardo Ribeiro e Mariana Godoy comandam o Fala Brasil Edu Moraes/RECORD - Montagem/R7

Na manhã desta quarta, (12), o ‘Fala Brasil’ conquistou o melhor desempenho do ano na Grande SP. O jornalístico, no ar das 08h40 às 10h, teve média recorde de 4,8 pontos, pico de 5,6 e share de 19,4%, também o maior de 2025. Com o resultado, a atração, comandada por Mariana Godoy e Eduardo Ribeiro, consolidou o segundo lugar isolado, enquanto o SBT manteve na faixa a terceira colocação, com 2,7 pontos.

O Fala Brasil colaborou para que a média manhã (7h ao meio-dia) também garantisse o melhor desempenho do ano e a segunda colocação absoluta. Na faixa, a emissora obteve 4,4 pontos de média e 17,4% de share. Já o SBT, em terceiro lugar, marcou apenas 2,9 pontos no horário.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP