'Fala Brasil' marca quase quatro vezes mais audiência que a concorrente em São Paulo No Rio de Janeiro, programa também conquistou o segundo lugar isolado com o quíntuplo da terceira colocada Audiências|Do R7 21/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h59 )

‘Fala Brasil’ marca quase quatro vezes mais audiência que a concorrente em SP Edu Moraes/RECORD

Apresentado por Paloma Poeta e Luiz Fara Monteiro, o Fala Brasil exibido nesta quarta-feira (20), conquistou o segundo lugar isolado em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Na capital paulista, o telejornal, no ar das das 8h30 às 9h35, alcançou mais que o triplo da audiência do SBT, terceira colocada, que exibia na faixa o Bom Dia e Cia. O programa da RECORD marcou 3,7 pontos de média contra 1 ponto da concorrente, além de pico de 4,1 pontos e participação de 15,9%.

Também no Rio de Janeiro o Fala Brasil garantiu um bom desempenho: registrou média cinco vezes maior que a do SBT, que repetiu na praça fluminense a terceira colocação, consolidando um placar de 3 x 0,6 pontos. O share da RECORD foi de 11% e o pico de 3,9 pontos.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP/GRJ

