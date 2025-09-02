‘Fala Brasil’ supera concorrente com quase três vezes mais audiência em SP e no RJ
Programa conquistou o segundo lugar isolado nas duas praças
O Fala Brasil mantém a audiência em alta! Nesta segunda-feira (1º), o programa conquistou o segundo lugar isolado e quase o triplo da audiência da concorrente tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro.
Na capital paulista, o jornalístico registrou, na faixa em que foi ao ar, das 8h30 às 9h35, placar de 4,2 contra 1,5 ponto de média do SBT, terceiro colocado. O pico chegou a 4,6 pontos e a participação foi de 16,2%.
No Rio de Janeiro, o Fala Brasil também consolidou o segundo lugar absoluto. Atingiu 4 pontos de média e 12,9% de share. No confronto, o SBT teve 1,3 ponto de média e ficou em terceiro lugar.
O programa foi comando por Paloma Poeta e Fabiana Oliveira, que substitui Luiz Fara Monteiro durante as férias do apresentador.
FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP/GRJ
