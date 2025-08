‘Fala Brasil’ tem mais que o triplo da média da concorrente em SP e audiência 10 vezes maior no RJ Programa consolidou o segundo lugar isolado em ambas as praças com larga vantagem Audiências|Do R7 06/08/2025 - 13h25 (Atualizado em 06/08/2025 - 13h25 ) twitter

Paloma Poeta e Luiz Fara Monteiro apresentam o 'Fala Brasil'

Com Paloma Poeta e Luiz Fara Monteiro, o ‘Fala Brasil’ desta terça (05) conquistou o segundo lugar isolado em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Na capital paulista, o telejornal registrou mais que o dobro da audiência do SBT, terceira colocada, que exibia na faixa o Bom Dia e Cia. No ar das das 8h30 às 9h35, alcançou 4 pontos de média contra 1,2 ponto do SBT, além de pico de 4,7 pontos e participação de 16%.

No Rio, o ‘Fala Brasil’ marcou 4,3 pontos de média, índice mais de 10 vezes maior que o SBT, que teve 0,4 ponto e ocupou a terceira posição no ranking de audiências. O pico do telejornal foi de 4,9 pontos, enquanto o share atingiu 15,5%.

Foto: Edu Moraes/Divulgação RECORD

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP/GRJ