'Força de Mulher' atinge 93 milhões de brasileiros e faz audiência crescer 60% Novela se mantém na segunda posição isolada no Mercado Nacional e em mais 12 praças com vantagem de até 6 pontos sobre a terceira colocada Audiências|Do R7 27/03/2025 - 15h53 (Atualizado em 27/03/2025 - 15h54 )

‘Força de Mulher’ atinge 93 milhões de brasileiros e faz audiência da faixa das 21h crescer 60% Divulgação/RECORD

Fenômeno de audiência na RECORD desde sua estreia em 29 de julho de 2024, Força de Mulher chegou ao 170º capítulo na última terça-feira (25) com números crescentes de audiência e até mesmo alguns minutos de liderança. Após oito meses no ar, a novela elevou os índices da faixa das 21h e conquistou o segundo lugar isolado no Mercado Nacional e em mais 12 praças, atingindo milhões de telespectadores.

Nesse período (29/07/24 a 25/03/25), a superprodução turca foi assistida, segundo dados consolidados pela Kantar IBOPE Media, em todo o território nacional, por 93,3 milhões de telespectadores.

Na Grande São Paulo, a novela tem batido sucessivos recordes de audiência e a maior média, até o momento, foi alcançada em 10 de março de 2025, data em que registrou 10,5 pontos e 11,4 de pico. Desde 20 de janeiro, a média semanal da trama está sempre acima de 8 pontos, com destaque para o período de 10 a 14 de março, que detém o recorde de 9,2 pontos, superando a marca anterior, de 8,8 pontos, atingida por duas vezes, entre os dias 10 e 14/02 e 17 a 21/03. Um comparativo da média das primeiras cinco semanas de exibição contra as cinco últimas mostra um salto de 5,5 pontos para 8,8, o que representa um crescimento de 60%.

A média de audiência da trama, desde a estreia até o 170º capítulo, é de 7,6 pontos de média com 12,3% de participação, na capital paulista, consolidando o segundo lugar isolado. O SBT, na mesma faixa, ficou na terceira posição com 4 pontos de média.

‌



A RECORD garante a mesma posição no Painel Nacional de Televisão e em mais 12 praças, com destaque para o resultado de Goiânia, onde a novela tem atingido minutos de liderança. Vale ressaltar que, em praças como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador, a história de Bahar tem o triplo da média da terceira colocada.

Confira os dados de audiência e share de Força de Mulher (29/07/24 a 25/03/25) com os números da terceira colocada no PNT e nas principais praças:

‌



No Mercado Nacional, a trama tem mais que o dobro da audiência do SBT, com placar de 7,2 x 3,2 de média, além de share de 12%.

Em Goiânia, a trama acumula 50 minutos em primeiro lugar e registra média de 10,4 pontos e share de 18%, enquanto o SBT marca seis pontos a menos, 4,4 de média. A mesma vantagem se repete em Belo Horizonte e Salvador.

‌



Em Belo Horizonte, são 9,3 pontos de média, três vezes mais que o SBT, que alcança 3 pontos. A participação é de 16,8%.

Em Salvador, a trama se manteve na segunda posição com 8,2 pontos de média e share de 14,6%, contra 2,3 do SBT.

Em Vitória, a produção alcançou 8,7 pontos de média, mais que o dobro do SBT, que registrou 4 pontos. Na capital capixaba, a trama da RECORD atingiu share de 15,4%.

No Rio de Janeiro, Força de Mulher registra 6,9 pontos de média, quase o triplo do SBT, que ficou com 2,4 pontos. O share da trama por lá é de 10,8%.

Em Curitiba, o folhetim marca 7,3 pontos de média e share de 11,5%. O SBT anotou menos da metade: 3,4 pontos de média.

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h.

Fonte: Kantar IBOPE Media/ PNT

*Dados individuais (cobertura, alcance e audiência) projetados na EDTV (Estimativa de Domicílio e População com TV)