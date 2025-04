‘Força de Mulher’ brilha e supera a concorrência com mais que o triplo de média em SP e no Rio Na praça fluminense, o folhetim foi destaque com quase 9 pontos de pico Audiências|Do R7 22/04/2025 - 13h51 (Atualizado em 22/04/2025 - 13h51 ) twitter

‘Força de Mulher’ brilha e supera a concorrência com mais que o triplo de média em SP e no Rio Divulgação/RECORD

A reta final de Força de Mulher está eletrizante, e os brasileiros não desgrudam da TV! A trama, que caminha para seus momentos mais intensos, conquistou bons números de audiência no capítulo exibido ontem, consolidando-se como um verdadeiro fenômeno nacional.

Em São Paulo, na​ faixa das 21h às 22h, o drama de Bahar atingiu os impressionantes 9,1 pontos de média, o que representa mais que o triplo de média do SBT, que marcou apenas 2,9 pontos. O pico chegou a 10,1 pontos e a participação foi de 13,8%.

O Rio de Janeiro também se rendeu à emoção da novela: a média atingiu 8 pontos, com pico de 8,8, além de 11,8% na participação. O canal em terceiro lugar, SBT, ficou atrás com 1,4 ponto.

Durante o capítulo, Arif foi atrás de Sarp para saber do brinquedo do pequeno Doruk e os dois voltaram a brigar. Bahar e Ceyda precisaram separá-los. Enfurecido, Sarp arrancou o colar do pescoço de Bahar.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP / GRJ

