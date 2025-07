‘Força de Mulher’ chega ao fim com mais que o triplo de audiência da concorrência em SP Desfecho da saga de Bahar registrou 9,1 pontos de média e pico de quase 10, contra 2,7 pontos da emissora terceira colocada Audiências|Do R7 07/07/2025 - 14h26 (Atualizado em 07/07/2025 - 14h50 ) twitter

Bahar no último capítulo de 'Força de Mulher' Divulgação/RECORD

As emoções do final de Força de Mulher na sexta-feira (4) garantiram o segundo lugar isolado em São Paulo durante a faixa das 20h59 às 21h49.

O desfecho da saga de Bahar registrou 9,1 pontos de média, com 14,2% de participação e 9,9 pontos de pico. Enquanto isso, no mesmo horário, o SBT, em terceiro lugar, ficou com, 2,7 pontos de média.

Os momentos finais de Força de Mulher foram marcados por muita emoção com o tão esperado casamento de Bahar e Arif, e Ceyda e Raif.

Durante a celebração, o cerimonialista pergunta aos noivos se eles aceitam seus parceiros. Ceyda, mais do que depressa, responde eufórica que sim, assim como Raif. Já Bahar, mais discreta e comovida, também aceita seu novo marido.

‌



Mas na vez de Arif, ele larga o microfone e deixa todos apreensivos diante da demora em responder. Só após alguns instantes é que o rapaz grita um sonoro e empolgado “Aceito!”. Neste momento, o salão se enche de alegria, e todos aplaudem e comemoram em uma animada festa.

‌



FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP

