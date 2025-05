‘Força de Mulher’ e ‘Reis’ vencem o futebol da concorrente em São Paulo A novela turca registrou mais que o dobro de média do canal em terceiro na faixa do futebol: 8,1 x 4,1 pontos Audiências|Do R7 14/05/2025 - 13h39 (Atualizado em 14/05/2025 - 13h39 ) twitter

Bahar fica desconfortável com comportamento de Cem Reprodução/RECORD

Noite de audiência em alta para as tramas! Nesta terça (13), a teledramaturgia da RECORD superou o SBT, que exibia o futebol, e consolidou o segundo lugar absoluto com a novela ‘Força de Mulher’ e a série ‘Reis’.

Na faixa das 21h30 às 21h55, a novela atingiu em São Paulo, mais que o dobro de média do canal de terceiro, com 8,1 pontos contra 4,1. Resultado que representa 13,2% na participação. Na faixa completa (21h às 21h55), a obra alcançou 9 pontos de pico.

Já ‘Reis’, exibida na sequência, também foi destaque na praça paulista deixando para trás o futebol do SBT no 21h55 às 22h40! A série registrou 5,5 pontos, com 9,7% de participação. A emissora concorrente obteve 4,6 pontos. Além disso, a trama ainda marcou pico 8,4 pontos.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP