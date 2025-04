‘Força de Mulher’ vence a concorrência e se mantém invicta no 2º lugar absoluto em SP Na praça Fluminense, a novela ficou com quase seis pontos de média na frente do canal em terceiro, 7,3 x 1,7 ponto

