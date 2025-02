‘Hoje em Dia’ bate recorde com audiência 23% superior à da concorrente em SP No Rio de Janeiro, programa marca o dobro da terceira colocada Audiências|Do R7 04/02/2025 - 11h58 (Atualizado em 04/02/2025 - 13h53 ) twitter

Renata Alves, Ticiane Pinheiro, Celso Zucatelli e Ana Hickmann comandam o programa 'Hoje em Dia' Divulgação/RECORD

O Hoje em Dia, exibido na manhã desta segunda (3), conquistou a melhor audiência do ano em São Paulo, consolidando-se, mais uma vez, no segundo lugar isolado.

Sob o comando de Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro, a atração alcançou uma média de 4,4 pontos na capital paulista, resultado 23% superior ao do SBT, que marcou 3,6 pontos e ficou em terceiro lugar. Na faixa das 10h às 11h50, o programa também registrou pico de 4,9 pontos e share de 13,5%, segundo dados da Kantar Ibope Media.

No Rio de Janeiro, o matinal manteve o segundo lugar absoluto com o dobro de audiência do SBT: 3,7 pontos contra 1,7 ponto. O pico chegou a 4,4 pontos, com share de 10,4%.

Foram ao ar os quadros Patrulha do Consumidor, Aconteceu no Mundo e Diário das Celebridades, sucessos das manhãs da RECORD, que, mais uma vez, asseguraram o segundo lugar isolado em ambas as praças.