'Hoje em Dia' consolida o 2º lugar em SP com mais que o dobro de audiência da concorrente No Rio de Janeiro, atração registrou mais que o triplo da terceira colocada Audiências|Do R7 27/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 27/08/2025 - 12h39 )

Antonio Chahestian/RECORD

O Hoje em Dia segue vencendo a concorrência e garantindo o segundo lugar isolado nas audiências de São Paulo e Rio de Janeiro.

Nesta terça-feira (26), o programa, comandado por Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Renata Alves, marcou na capital paulista, média de 5 pontos, pico de 5,3 pontos e share de 18,2%. O SBT, que mais uma vez ficou em terceiro lugar, registrou 2,1 pontos. A faixa de exibição foi das 9h35 às 10h55.

E na praça fluminense, a vantagem foi ainda maior. A atração, no ar das 9h35 às 11h30, registrou média de 4,7 pontos e share de 13,7% , mais que o triplo de audiência da terceira colocada, o SBT, que marcou 1,5 ponto.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP/GRJ

