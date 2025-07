‘Hoje em Dia’ dispara na audiência com crescimento de 28% em junho e 13% na semana Com 4,3 pontos de média, RECORD amplia vantagem sobre o SBT, que marcou 2,7 pontos Audiências|Do R7 18/07/2025 - 16h30 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h31 ) twitter

Renata Alves, Ticiane Pinheiro, Celso Zucatelli e Ana Hickmann são os apresentadores do 'Hoje em Dia'.

O 'Hoje em Dia’ fechou o mês de junho em alta e manteve o segundo lugar isolado nas manhãs. De acordo com dados da Kantar Ibope na Grande São Paulo, o programa marcou 4,3 pontos de média e 15,4% de share entre os dias 1º e 30 de junho. Em maio, os números registrados foram 3,3 pontos e 12,2% de share. Com isso, o Hoje em Dia aumentou em 28% a sua audiência e 26% a participação em apenas um mês, ampliando a vantagem sobre o SBT, que ficou em terceiro lugar com média de 2,7 pontos.

No comparativo entre as semanas de 7 a 13 de julho com a de 14 a 17 do mesmo mês, o 'Hoje em Dia’ foi o único programa que cresceu em sua faixa de exibição. A atração, apresentada por Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, registrou aumento de 13% na audiência e 21% na participação. Já o SBT, que manteve a terceira posição, teve queda de 9% na média exibindo um jornalístico.

Em agosto, o 'Hoje em Dia’ vai comemorar 20 anos no ar com mais de 5 mil edições ao vivo. Para celebrar, o programa prepara uma nova temporada do quadro Batalha das Estrelas, com Guga Rocha e Renata Alves, além de seguir com atrações de sucesso como: E Se Fosse Você, com Elcio Coronato ; Você e o Doutor, com Antonio Sproesser; Patrulha do Consumidor, com Celso Russomanno; Aconteceu no Mundo, um resumo das principais notícias do Brasil e do exterior; Diário das Celebridades, com Keila Jimenez; Personagens do Brasil, com Renata Alves; Truque das Coisas, com Ticiane Pinheiro; SOS Mãe, com Ana Hickmann e Receitas do Chef, Segredo da Receita e Truques de Cozinha, com Guga Rocha.