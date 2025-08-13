‘Hoje em Dia’ segue invicto na segunda colocação no ranking de audiências em SP e no RJ Quadros como ‘Aconteceu no Mundo’ e ‘Diário das Celebridades’ também ficaram à frente da emissora em terceiro lugar com larga vantagem Audiências|Do R7 13/08/2025 - 17h37 (Atualizado em 13/08/2025 - 18h08 ) twitter

Apresentadores do Hoje Em Dia. Foto: Divulgação Click Grátis - Entretenimento

O programa Hoje em Dia seguiu invicto no segundo lugar isolado no ranking das audiências de São Paulo e do Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (12).

A revista eletrônica, comandada por Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro, marcou na Grande São Paulo média de 4,0 pontos, pico de 4,4 pontos e share de 15,5%, quase o dobro do SBT, que registrou 2,1 pontos de média, na faixa das 9h35 às 10h54.

O quadro Aconteceu no Mundo, exibido das 11h às 11h15, obteve 3,9 de média contra 2,2 pontos do SBT. Já o Diário das Celebridades, no ar das 11h16 às 11h29, marcou 3,8 pontos de média, enquanto o canal em terceiro lugar registrou 2,5.

No Rio de Janeiro, o Hoje em Dia, no ar das 9h35 às 11h29, marcou média de 5 pontos, pico de 5,7 pontos e participação de 14,5%, uma grande vantagem em relação ao SBT, que pontuou na mesma faixa 1,4 ponto.

‌



Os mesmos quadros marcaram 4,6 a 1,6 e 4,7 a 2,1 de média, respectivamente, em relação à terceira colocada.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP/GRJ

