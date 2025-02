Passaia e Gottino: um mês no ar com ‘Balanço Geral SP’ e ‘Cidade Alerta’ em segundo lugar isolado Apresentadores assumiram o comando dos programas em 20 de janeiro e garantiram sucesso da audiência e vários recordes Audiências|Do R7 20/02/2025 - 16h43 (Atualizado em 20/02/2025 - 16h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Passaia e Gottino: um mês no ar com 'Balanço Geral SP' e 'Cidade Alerta' em segundo lugar isolado Divulgação/RECORD

O jornalismo da RECORD começou o ano com mudanças na apresentação de dois grandes sucessos de audiência da emissora. Desde 20 de janeiro, o Balanço Geral SP passou a ser conduzido por Eleandro Passaia. Reinaldo Gottino, que há dez anos comandava o programa, se despediu da atração para assumir o Cidade Alerta. Exatamente um mês depois da estreia, os jornalistas celebram os bons resultados de audiência: tanto o Balanço Geral quanto o Cidade Alerta asseguraram o segundo lugar isolado com boa vantagem sobre as concorrentes.

Reinaldo Gottino conquistou o público de São Paulo à frente do Balanço Geral e fez história ao levar o programa à liderança em diversos momentos. Agora no Cidade Alerta e em rede nacional, desde os primeiros dias imprimiu ao programa sua marca pessoal seja na apresentação em estúdio ou ao sair às ruas para fazer coberturas especiais. Os números mostram que o público aprovou seu desempenho: sob seu comando, o jornalístico garantiu vários recordes e consolidou, na média do período, o segundo lugar isolado com mais que o dobro da audiência do SBT. Segundo pesquisa da Kantar IBOPE Media, atingiu média de 6,7 e share de 13,2%, enquanto a concorrente, em terceiro ficou com menos da metade, 3,2 pontos. A Band, em quarto, anotou 2,7 pontos.

‌



Empolgado com o novo desafio, Gottino avalia este início à frente do Cidade Alerta: “Um mês de uma novidade que mudou meu ano de 2025. Feliz com o sucesso do programa e com a receptividade do público. Sou grato por conseguir falar com milhões de pessoas todos os dias. Comunicar é uma arte e hoje estou fazendo isso de uma forma natural e alcançando cada vez mais gente”.

‌



Eleandro Passaia, que começou a carreira no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, já havia apresentado, em São Paulo, o Balanço Geral Manhã. De volta à capital paulista, há um mês ele conduz o Balanço Geral SP e manteve o programa na segunda colocação, isoladamente. A média do período, desde sua estreia, foi 5,7 pontos de média e 14,4% de participação, contra 2,8 da terceira colocada, o SBT, e 1,8 da quarta, a Band.

“Estou extremamente surpreso e motivado com a recepção do público de São Paulo. Em apenas 30 dias, o Balanço Geral já bateu três recordes de audiência, reflexo da forte conexão dos paulistanos com a RECORD e da credibilidade do nosso jornalismo”, celebra Passaia.