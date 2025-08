‘Paulo, o Apóstolo’ consolida o 2º lugar isolado com audiência 43% maior que a da concorrente No Rio, série registrou vantagem de 240%: 5,1 pontos de média contra 1,5 da terceira colocada Audiências|Do R7 01/08/2025 - 13h07 (Atualizado em 01/08/2025 - 13h08 ) twitter

Apóstolo enfrenta mais um desafio | Paulo, O Apóstolo

Na noite desta quinta (31), a superprodução 'Paulo, o Apóstolo’ consolidou o segundo lugar isolado no ranking de audiências em SP e no RJ durante sua faixa de exibição, das 21h às 22h10.

Na capital Paulista, segundo dados consolidados do Kantar Ibope, a trama marcou média de 4,4 pontos, audiência 43% superior sobre a terceira colocada, que marcou média de 3,1 pontos com exibição de novela mexicana. O pico registrado foi de 6,5 pontos e o share de 7,1%.

Já no Rio de Janeiro, a série alcançou 5,1 pontos de média, pico de 6,9 pontos , com participação de 7,4%, contra 1,5 ponto do SBT, que ficou na terceira posição com 240% a menos

No episódio exibido, Paulo está preso no cárcere de Filipos com Silas e impede Epafrodito de cometer um ato drástico. Com toda pompa, o palácio de Roma comemora um casamento real.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP/ GRJ