‘Paulo, o Apóstolo’ impulsiona a audiência da RECORD e cresce 21% na primeira semana Série supera todos os índices da novela turca em São Paulo, enquanto concorrente terceira colocada perde 23% no mesmo período Audiências|Do R7 14/07/2025 - 16h04 (Atualizado em 14/07/2025 - 16h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal N10

Com desempenho superior à antecessora, 'Paulo, o Apóstolo’ consolida a segunda posição absoluta e se destaca na faixa noturna da RECORD. Em sua primeira semana no ar, entre os dias 7 e 11 de julho de 2025, a série 'Paulo, o Apóstolo’ cravou média de 6,2 pontos de audiência e 9,7% de share na Grande São Paulo — um crescimento de 21% em relação aos 5,1 pontos registrados por 'Força de Mulher’, exibida no mesmo horário no ano anterior. O desempenho elevou os índices da RECORD na faixa noturna e consolidou a segunda colocação absoluta no horário, posicionando a produção como um dos principais destaques da grade da emissora.

O comparativo direto entre as atrações mostra que a produção bíblica superou a novela turca em todos os dias da semana. Na estreia, por exemplo, 'Paulo, o Apóstolo’ marcou 7,0 pontos, contra 4,8 pontos do primeiro capítulo de 'Força de Mulher’. A diferença se manteve consistente nos dias seguintes, evidenciando o forte engajamento do público com a nova narrativa. No mesmo período, a série da RECORD foi o único programa da faixa a registrar crescimento de audiência em relação às outras emissoras. Enquanto a RECORD avançou, o SBT perdeu 23% de seu índice com a exibição de uma novela no mesmo horário.

O share também cresceu de forma expressiva. Enquanto 'Força de Mulher’ teve participação de 8,0%, 'Paulo, o Apóstolo’ atingiu 9,7%, ampliando a presença da RECORD nas TVs ligadas durante o horário nobre. A série confirma seu sucesso na emissora e segue firme na disputa pela preferência do público.

‘Paulo, o Apóstolo’ vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 21h, na RECORD.

‌



A trama retrata a trajetória de um jovem fariseu que perseguia os seguidores de Cristo, até ter sua vida transformada após um encontro com o Messias.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP