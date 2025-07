‘Paulo, O Apóstolo’ supera estreia de ‘Força de Mulher’ em 46% em SP Produção alavancou os índices da RECORD em São Paulo e no Rio de Janeiro e garantiu forte crescimento no horário nobre Audiências|Do R7 08/07/2025 - 11h16 (Atualizado em 08/07/2025 - 11h16 ) twitter

‘Paulo, O Apóstolo’ supera estreia de ‘Força de Mulher’ em 46% em SP Divulgação/RECORD

A RECORD começou a semana com uma expressiva vitória na audiência com a estreia de Paulo, O Apóstolo, sua nova superprodução bíblica. Exibida ontem, a série elevou significativamente os índices registrados pelo primeiro capítulo da novela turca Força de Mulher (29/7/2024), exibida anteriormente no mesmo horário.

Em São Paulo, a audiência saltou de 4,8 para 7,0 pontos, um crescimento impressionante de 46% no Ibope, consolidando a força da dramaturgia nacional no horário nobre. O share aumentou em 45%: de 7,3% para 10,6%.

No Rio de Janeiro, o resultado também foi positivo. Paulo, O Apóstolo estreou com 7,0 pontos, contra os 5,6 registrados na estreia de Força de Mulher no ano passado , o que representa um aumento de 24% na audiência e de 25% no share. A produção bíblica conseguiu manter o público fiel e ainda atraiu novos telespectadores.

A série vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 21h, na RECORD. A série retrata a trajetória do jovem fariseu que perseguia os seguidores de Cristo, mas que teve sua vida radicalmente transformada após o encontro com o Messias.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP/ GRJ

