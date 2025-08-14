‘Paulo, o Apóstolo’ ultrapassa a concorrente com pico de 7,9 pontos em São Paulo
No Rio, a série garantiu placar de média ainda maior: 4,9 x 2,1 pontos
Ontem, a superprodução Paulo, o Apóstolo, consolidou o segundo lugar isolado no ranking de audiências em São Paulo e no Rio e Janeiro.
Em São Paulo, na faixa 21h às 21h51, a obra alcançou média de 5,7 pontos de audiência, contra 4,7 pontos do SBT, que exibia a novela mexicana As Filhas da Senhora Garcia. O pico chegou a 7,9 pontos e a participação foi de 9%.
No Rio de Janeiro, Paulo, o Apóstolo também deixou o SBT para trás com vantagem ainda maior, mais que o dobro! A série marcou 4,9 pontos média, com pico de 5,8 e participação de 7,3%. Com estes números, superou o SBT, que registrou apenas 2,1 pontos e ficou na terceira posição.
Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP/ GRJ
