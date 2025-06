‘Power Couple’ mantém o 2º lugar absoluto na audiência em duas noites consecutivas Reality show venceu a concorrência nesta quarta (18) e nesta quinta-feira (19) na Grande São Paulo Audiências|Do R7 20/06/2025 - 13h29 (Atualizado em 20/06/2025 - 14h33 ) twitter

Felipe Andreoli e Rafa Brites apresentam o 'Power Couple Brasil 7' Divulgação/RECORD

O Power Couple garantiu o segundo lugar isolado em dois dias seguidos em São Paulo.

Nesta quarta-feira (18), exibido das 22h39 às 23h57, o programa marcou média de 4,5 pontos, pico de 6,2 e share de 9,6% na região. O SBT, em terceiro lugar, pontuou, na mesma faixa, 4,2 pontos de média.

A atração exibiu a oitava Prova dos Casais da temporada, vencida por Carol e Radamés, e também a Formação da DR ao vivo, em que foram para a berlinda os participantes Cris e Kadu, Rayanne e Victor, e Silvia e André.

Já na noite desta quinta-feira (19), o reality show, apresentado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, também garantiu a segunda colocação absoluta na praça paulistana. Com a eliminação de Silvia e André, o Power Couple, que foi ao ar das 22h39 à 00h03, obteve média de 4,2 pontos, pico de 6,1 pontos e participação de 8,2% — enquanto o SBT, na terceira posição, marcou 4,1 no horário.

‌



Power Couple Brasil 7, é apresentado pelo casal Rafa Brites e Felipe Andreoli, produzido pela Teleimage, com direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP

