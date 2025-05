‘Quilos Mortais’ conquista novo recorde de média e participação Atração comandada por Celso Zucatelli garantiu o segundo lugar isolado em São Paulo com vantagem de dois pontos Audiências|Do R7 26/05/2025 - 14h06 (Atualizado em 26/05/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Quilos Mortais’ conquista novo recorde de média e participação Reprodução/RECORD

Na última sexta-feira (23), Quilos Mortais registrou um novo recorde de média e de participação, na Grande São Paulo. O programa, apresentado por Celso Zucatelli, ainda se consolidou em segundo lugar absoluto com vantagem de dois pontos sobre o canal terceiro colocado, o SBT.

No episódio, o Dr. Nowzaradan tem o desafio de ajudar Maja, uma mulher de 313 kg, cuja infância foi marcada por um histórico familiar conturbado, a superar a obesidade. A atração alcançou os maiores índices de média e share do ano, 5,1 pontos e 12,4%, respectivamente, além de pico de 5,4 pontos. No confronto, o SBT anotou 3,2 pontos.

O programa foi ao ar das 23h11 à 0h35.

Quilos Mortais é apresentado por Celso Zucatelli, tem direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.

‌



Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP

‌



Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp