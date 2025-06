‘Quilos Mortais’ consolida segundo lugar absoluto na Grande SP na última sexta-feira No Rio de Janeiro, a atração comandada por Celso Zucatelli também garantiu a segunda colocação isolada Audiências|Do R7 09/06/2025 - 14h52 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Quilos Mortais' consolida segundo lugar absoluto na Grande SP na última sexta-feira Arquivo pessoal

O episódio de Quilos Mortais exibido na última sexta-feira (6), das 23h12 à 00h38, consolidou o segundo lugar absoluto em São Paulo e no Rio de Janeiro. A atração marcou na praça paulistana 4,9 pontos de média, pico de 5,4 pontos e share de 12,4%. O SBT em terceiro lugar obteve 3,1 pontos de média.

Com a emocionante e desafiadora trajetória de Jeanne, uma mulher de 39 anos que enfrentava uma luta diária contra a obesidade mórbida com impressionantes 319 quilos, o programa também consolidou o segundo lugar isolado na região fluminense, com placar de 2,7 x 2,1 de média do SBT. O pico foi de 3,3 pontos e o share de 6,4 %.

Quilos Mortais é exibido nas noites de sextas-feiras, a partir das 23h, apresentado por Celso Zucatelli, com direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp