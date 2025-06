‘Quilos Mortais’ garante, novamente, o segundo lugar absoluto em SP Atração contou a dramática história de Aaron, que chegou aos 326 quilos Audiências|Do R7 16/06/2025 - 14h29 (Atualizado em 16/06/2025 - 14h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Quilos Mortais’ garante, novamente, o segundo lugar absoluto em SP Divulgação/RECORD

Na última sexta-feira (13), Quilos Mortais garantiu, mais uma vez, a segunda colocação isolada no ranking de audiências da Grande SP com média de 4,3 pontos, pico de 5,1 e share de 11% em seu horário de exibição, das 23h06 à 0h39. O SBT ficou na terceira posição com 3,6 pontos na mesma faixa.

O episódio mostrou a luta dramática de Aaron contra a obesidade extrema. Ele ficou viciado em comida após enfrentar uma infância difícil e perder a mãe por problemas de sobrepeso. O rapaz decidiu mudar de vida após chegar aos 326 quilos.

Quilos Mortais é exibido nas noites de sextas-feiras, a partir das 23h, apresentado por Celso Zucatelli, com direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.

‌



FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp