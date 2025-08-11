‘Quilos Mortais’ segue invicto em segundo lugar isolado na Grande São Paulo O programa apresentado por Celso Zucatelli teve uma vantagem de 77% em relação à emissora na terceira posição Audiências|Do R7 11/08/2025 - 12h49 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h50 ) twitter

'Quilos Mortais' mostrou a história de Bethany que enfrentava dificuldades para lidar com os 276 quilos que acumulou. Portal N10

Na sexta (08), a série de sucesso mundial ‘Quilos Mortais’, outra vez consolidou o segundo lugar absoluto com larga vantagem sobre a concorrência em São Paulo. No ar das 22h49 à 00:29, a atração registrou média de 5,3 pontos, ou seja, uma vantagem de 77% em relação ao SBT, que na mesma faixa horária marcou 3 pontos de média. O programa apresentado por Celso Zucatelli ainda teve pico de 6,2 pontos e share de 12,2%

A edição exibiu a desafiadora trajetória de Bethany, uma mulher que, mesmo sendo psicóloga, enfrentava enormes dificuldades para lidar com suas emoções e com os 276 quilos que acumulou ao longo dos anos.

‘Quilos Mortais’ é apresentado por Celso Zucatelli, com direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP