‘Quilos Mortais’ segue invicto em segundo lugar isolado na Grande São Paulo
O programa apresentado por Celso Zucatelli teve uma vantagem de 77% em relação à emissora na terceira posição
Na sexta (08), a série de sucesso mundial ‘Quilos Mortais’, outra vez consolidou o segundo lugar absoluto com larga vantagem sobre a concorrência em São Paulo. No ar das 22h49 à 00:29, a atração registrou média de 5,3 pontos, ou seja, uma vantagem de 77% em relação ao SBT, que na mesma faixa horária marcou 3 pontos de média. O programa apresentado por Celso Zucatelli ainda teve pico de 6,2 pontos e share de 12,2%
A edição exibiu a desafiadora trajetória de Bethany, uma mulher que, mesmo sendo psicóloga, enfrentava enormes dificuldades para lidar com suas emoções e com os 276 quilos que acumulou ao longo dos anos.
‘Quilos Mortais’ é apresentado por Celso Zucatelli, com direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.
FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP