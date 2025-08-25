‘Quilos Mortais’ segue invicto em segundo lugar absoluto por três meses consecutivos Com a história de Travis na última sexta-feira, atração disparou 42% a mais do que a terceira colocada Audiências|Do R7 25/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 12h39 ) twitter

Mais uma vitória! Na última sexta-feira (22), Quilos Mortais conquistou novamente o público e manteve o segundo lugar isolado na Grande SP. Com o resultado, a atração vence o SBT por três meses seguidos na faixa, desde 16/05.

No ar das 22h46 à 00h28, o programa alcançou média de 5,1 pontos, 42% acima da concorrente, que marcou 3,6 pontos no horário. O pico foi de 6 pontos e a participação de 11.5%.

O episódio exibiu o caso de Travis que, prestes a se casar, arrumou um emprego, alugou um apartamento e decidiu emagrecer, mas foi abandonado pela noiva. Foi o gatilho para ele se entregar cada vez mais ao vício da comida até atingir os 280 quilos e depois procurar o Dr. Now.

Quilos Mortais é apresentado por Celso Zucatelli, com direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP

