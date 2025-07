RECORD alcança o dobro da audiência da 3ª colocada na média noite em SP e Rio Todos os programas da faixa superaram a concorrente com larga vantagem Audiências|Do R7 03/07/2025 - 13h22 (Atualizado em 03/07/2025 - 13h22 ) twitter

Os programas exibidos pela RECORD no horário nobre desta quarta (02) levaram a emissora a consolidar o segundo lugar isolado com mais que o dobro da terceira colocada, o SBT, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro

Neste intervalo, entre 18h e meia-noite, na capital paulista, o resultado foi de 7,3 x 3 pontos de média; e na praça fluminense, de 5,6 x 2,3.

Na média noite, a RECORD exibiu as edições locais do Cidade Alerta, Jornal da Record, Força de Mulher, Reis e o Power Couple Brasil e todos, em ambas as praças, consolidaram o segundo lugar isolado com larga vantagem sobre os outros canais.

Confira as audiências:

‌



O ‘Cidade Alerta SP’, apresentado por Reinaldo Gottino: 8,1 x 2,8 da Band, terceira colocada. O SBT, em quarto, teve 2,3 pontos. O ‘Cidade Alerta Rio’, com Tino Junior, anotou 6,1 x 2 pontos do SBT, que ficou na terceira posição. Ambos foram ao ar das 18h às 19h55.

O ‘Jornal da Record’, exibido das 19h55 às 21h, teve placar de 8,7 x 3,5 pontos de média da terceira colocada, o SBT, em São Paulo; no Rio, 6,4 x 2,5.

‌



‘Força de Mulher’, na reta final, registrou 8,8 pontos de média contra 3,2 do SBT, na praça paulista; na fluminense, o ranking se manteve nesta ordem com 6,3 x 1,8. O folhetim foi transmitido das 21h às 21h47.

‘Reis’, entre 21h47 e 22h44, garantiu a segunda posição e também deixou o SBT em terceiro nas duas praças: 6,1 x 3,1 pontos de média, em São Paulo; e 5,4 x 1,7, no Rio.

‌



O reality ‘Power Couple Brasil’ atingiu 4,5 x 3,3 pontos de média, na praça paulista; e 4 x 3,5, na capital fluminense, em sua faixa de exibição, das 22h44 à meia-noite

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares/ GSP/ GRJ